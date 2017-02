Pioli: "Prima degli scontri diretti vincere le altre partite"

Roma, 18 feb. (askanews) - Vigilia di campionato per l'Inter che domani, nell'anticipo dell'ora di pranzo, gioca al Dall'Ara contro il Bologna per mantenere ancora vive le speranze di una qualificazione in Champions. Per Stefano Pioli, ai microfoni di Premium Sport, sarà fondamentale non perdere punti per strada: "Per arrivare quando ci saranno gli scontri diretti contro Napoli e Roma, con una buona classifica dobbiamo vincere queste partite di avvicinamento a quelle gare. Quindi è chiaro che la partita di Bologna è una di queste e dobbiamo giocare con oncentrazione e determinazione per mettere in campo il massimo". "Per noi non giocare in settimana e quindi avere settimane pulite ci consente di arrivare la domenica con le idee chiare - continua il tecnico nerazzurro - E' anche verò però che ci confrontiamo con squadre forti ed attrezzate per affrontare più impegni. Dobbiamo puntare su noi stessi perché vogliamo continuare la nostra risalita, dobbiamo pensare una partita alla volta. Quella di Bologna sarà importante".