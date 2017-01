Pioli: "Pescara da affrontare con grande attenzione"

Roma, 26 gen. (askanews) - L'Inter a caccia della settima vittoria consecutiva. Sabato al Meazza arriva il Pescara con ottime possibilità di allungare la striscia positiva. "Siamo di rincorsa ad un piazzamento migliore possibile, dobbiamo affrontarla con grande attenzione. Noi possiamo pensare solo a noi stessi. Le somme si tireranno alla fine. Sono partite da affrontare co grande serietà e impegno. Il Pescara ha messo in difficoltà il Napoli, ci vuole ritmo e intensità e nel modo migliore possibile". Tante vittorie ma pochi punti recuperati: "Dobbiamo continuare a vincere per accorciare la classifica e far diventare determinanti gli scontri diretti". Sui prossimi incontri con Lazio e Juve dice: "La gara più importante è la prossima, non faremo calcoli. Abbiamo voglia di continuare su questa strada, siamo concentrati su sabato sera".