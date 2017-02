Roma, 24 feb. (askanews) - Inter-Roma è uno snodo fondamentale della stagione dei nerazzurri. Uno scontro diretto per ridurre il gap dalla zona Champions League. "Sono due squadre che hanno entrambe valori importanti - dice l'allenatore nerazzurro Stefano Pioli - con potenziali offensivi che possono incidere. Abbiamo 8 punti di distanza, ma tutto ci dice che siamo molto vicini per cosa creiamo. Se giochiamo da squadra per 95' abbiamo le carte per battere la Roma. Saranno i particolari a essere decisivi". Da allenatore Pioli non ha un bilancio vincente con i giallorossi. "I grandi numeri sono fatti per essere smentiti. Non sono abituato a guardarmi alle spalle, non tengo in considerazione il passato. Tra l'altro prima che prendessero Luis Enrique feci due colloqui con Sabatini. E' andata che sto benissimo all'Inter. Domenica "serve una partita di grande attenzione e qualità. Abbiamo fatto di tutto per non essere lontani. E vogliamo provare a mettere sotto un avversario molto forte. Domenica ci sarà uno scontro diretto fondamentale. "A Napoli è mancato l'approccio, a Torino con la Juventus abbiamo perso per un particolare. I dettagli faranno la differenza, per questo dovremo continuare a lavorare di squadra, anche se le partite si vincono per i duelli". La Roma ha il secondo attacco del campionato. L'Inter ha subito tre gol nelle ultime dieci gare. "Loro hanno tante soluzioni ed è impensabile impedire di essere pericolosi. Importante avere giuste contromisure e voglia di poterli superare". Una partita nella quale valgono gli episodi il che può significare anche l'errore arbitrale: "Dobbiamo rimanere concentrati su nostre prestazioni. Se vedi 12 rigori contro due la differenza è notevole e può pesare". Sente eccessiva pressione? "Qua da tre mesi e mezzo, non sono invecchiato e spero di stare qua per altri tre anni". Al Meazza ci sarà pure Zhang Jindong, proprietario di Suning e dell'Inter. "E' sempre stimolante averlo qui perché le sue parole colpiscono, fanno centro, è una persona di grande personalità".