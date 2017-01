Roma, 20 gen. (askanews) - L'Inter continua nella sua scalata a caccia di un posto Champions. Domenica la squadra di Stefano Pioli sarà a Palermo e, come di consueto, anticipa di un giorno la confereza stampa della vigilia. Settimana con tre partite. Con il Bologna ai supplementari in Coppa. "E' stata una partita dura e dispendiosa - commenta Stefano Pioli - normale occhio di riguardo nei giorni successivi. Stiamo facendo le valutazioni per schierare una squadra pronta e che giochi con ritmo. A Palermo troveremo una squadra molto determinata che vorrà dimostrare di poter lottare con noi". Sette vittorie consecutive frutto "di un atteggiamento giusto ma siamo passati da tre vittorie difficili e domani sarà la stessa cosa. Se si lavora bene bisogna credere nei propri giocatori. Ho esperienza necessaria per sapere che le somme si tireranno al 28 maggio. Rimaniamo concentrati e dobbiamo poter vincerle tutte". L'ultimo arrivato, Gagliardini, impressiona per "la semplicità e la serenità con la quale si è inserito". Perisic "ha tutte le qualità per essere determinante e lo sta facendo". Non vuole entrare nei fatti del Palermo. "Zamparini con me si è dimostrato persona seria. Ho avuto un ottimo rapporto con lui fino al giorno prima dell'esonero". Sul mercato ci sono tanti esuberi: "Probabile che ci siano altre uscite".