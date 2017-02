Pioli mette alle spalle la Juve: "Pensiamo all'Empoli"

Roma, 10 feb. (askanews) - Lasciarsi alle spalle i veleni dello stadium con la sconfitta contro la Juventus e pensare a riprendersi subito contro l'Empoli a San Siro. Stefano Pioli guarda avanti: "Abbiamo pensato solo al campo chiudendo con la partita di domenica. Ci siamo tenuti la prestazione e sappiamo che dobbiamo ripartire". Polemiche dimenticate: "Ho visto una squadra decisa a ripartire, nonostante le due sconfitte: abbiamo le qualità per tornare a vincere domenica, con il rispetto che dobbiamo all'Empoli. Le polemiche? Non è la prima volta per società così importanti, ma il giorno dopo abbiamo pensato subito all'Empoli. L'arbitraggio? Non ho guardato i filmati: vivo di sensazioni e ho già detto tutto nel post gara". Non si può salvare il risultato e allora meglio vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo visto la voglia di non mollare e portare a casa il risultato. L'assenza di Icardi? E' un grande giocatore come Perisic e Brozovic, ma dobbiamo dimostrare di avere giocatori forti e dobbiamo fare una grande prestazione". Sul gap con la Juve aggiunge: "La prestazione di domenica mi fa capire che ci stiamo avvicinando, la differenza si sta assottigliando ma ancora esiste. Sta solo a noi annullarla definitivamente". Champions? "Mancano 15 partite e dobbiamo vincerne tante per sperare di arrivare terzi. L'Inter lo merita per la sua storia. Davanti corrono e dobbiamo considerare Lazio e Atalanta: essenziali saranno gli scontri diretti, ma pensiamo sempre una partita alla volta. Ci stiamo avvicinando a Roma e Napoli: ci sono poche differenze, ma ancora contano".