Pioli: "La proprietà è ambiziosa e vuole fare bene"

Roma, 6 gen. (askanews) - Stefano Pioli si è già lasciato alle spalle il ritiro di Marbella, in Spagna, e si proietta verso la sfida di campionato al Friuli contro l'Udinese, improgramma domenica alle 12.30. Il tecnico dell'Inter, in un'intervista a Inter Channel e Mediaset Premium, fa il punto di questo inizio di 2017: "Finalmente si gioca dopo una lunga sosta e noi vogliamo ripartire con il piede giusto anche se la pausa spesso lascia qualche ruggine da smaltire. L'approccio al lavoro è positivo, c'è l'assoluta volontà di perfezionare ancora alcune situazioni ma il lavoro è stato fatto con la giusta attitudine per affrontare un avversario difficile come quello di domenica. Più i giocatori sono stimolato e contenti nella propria professione, meglio è". "Il ritiro è andato bene - continua Pioli - abbiamo lavorato molto ma come sappiamo che avranno fatto anche i nostri avversari. Dovremo fare il massimo per 95 minuti, l'Udinese è una squadra fisica e di qualità e sta ottenendo ottimi risultati. Dovremo stare concentrati per tutto il match perché l'aspetto mentale è determinante all'interno di una partita".

Infine Pioli parla di mercato e del vertice in Cina con la proprietà: "Abbiamo parlato anche della finestra di mercato di gennaio. La proprietà è ambiziosa e vuole fare molto bene, ci sta dando grande sostegno e supporto. La proprietà ha voluto parlare con l'allenatore e con il direttore sportivo, è normale, per conoscerci meglio. Mercato? Non mi preoccupa, per ora non vedo gente con la testa altrove e da questo punto di vista andiamo avanti così. Ma siamo professionisti e sappiamo che dobbiamo lavorare tutti insieme, poi in un mese le situazioni possono cambiare. Gli aspetti tattici e tecnici vengono di conseguenza. Io e la società siamo allineati sulle situazioni in uscita".