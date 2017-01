Pioli: "La Coppa Italia per noi è obiettivo importante"

Roma, 16 gen. (askanews) - Vigilia di ottavi di finale di Tim Cup per l'Inter. La squadra di Pioli domani serà affronterà a San Siro il Bologna per staccare il pass per i quarti di finale: "La Coppa è un obiettivo - dice il tecnico nerazzurro a Inter Channel- e se vogliamo arrivare in finale dobbiamo fare bene contro il Bologna. Ci stiamo preparando bene perché è una competizione molto importante". "Giocare in casa ci può dare dei vantaggi anche se sul campo saremo 11 contro 11 e dovremo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere superiori ai nostri avversari. - continua Pioli - Ovviamente terrò in considerazione chi ha giocato di più ma metterò una formazione competitiva, dopo gli ultimi allenamenti capirò chi è nella migliore condizione. Vincere fa bene e noi dobbiamo continuare a farlo". Poi gli viene chiesto della lotta Champions in campionato, dove l'Inter vince ma davanti le avversarie non perdono terreno: "Non credo che per noi sia un problema, abbiamo una strada che è vincere più partite possibili. Solo facendo il massimo possiamo fare tante vittorie. Lo credevo al mio arrivo e ne sono convinto ancora, la squadra ha grandi valori. Il nostro futuro non dipende solo da noi ma continuando a vincere accorceremo le distanze, sarebbe importante in questo momento per far diventare determinanti gli scontri diretti".