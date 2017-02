Roma, 25 feb. (askanews) - Continua la ricorsa Champions per l'Inter. Domani sera la squadra di Pioli ospita a San Siro la Roma per provare ad avvicinarsi in classifica. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Premium Sport parla di sfida cruciale: "Contro la Roma non può essere uno spareggio perché di solito quelle sono quando si è a pari punti. Stiamo rincorrendo e sappiamo che le partite così pesano ancora di più". Dopo due turni di squalifica tornerà al centro dell'attacco capitan Icardi: "E' un fuoriclasse e di certo ci sarà utile anche se chi ha giocato al suo posto si è fatto trovare pronto. Ha grande voglia ed e' molto determinato. Al di là dei gol fatti è sempre un giocatore determinante per come si muove e per gli spazi che crea. E' il nostro capitano". Pioli parla anche della presenza di Jindong Zhang a Milano: "Si capisce e si sente quando si parla con una persona che esprime concetti così profondi, di gruppo, forza di volontà e positività. E questi sono concetti importanti per una squadra. La sua presenza è un fattore determinante e positivo. La volontà della proprietà è alzare ancora il livello dell'organico investendo bene".