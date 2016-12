Pioli: "Altro che bel gioco, domani conta il risultato"

Roma, 20 dic. (askanews) - Ultima partita dell'anno per l'Inter di Stefano Pioli attesa a San Siro contro una lanciatissima Lazio. "Affrontiamo una squadra che sta facendo bene - dice il tecnico nerazzurro - noi vogliamo rosicchiare qualche punto alle squadre che sono davanti. Possiamo migliorare, domani sera vogliamo fare bene. Credo che affrontiamo una squadra che può dare fastidio a tutte quelle che vogliono lottare per il terzo posto". Una squadra che Pioli conosce bene, la sua ex squadra prima di trasferirsi a Milano. "Sono stati due anni intensi ma oggi voglio pensare solo al presente". Domani conterà il risultato, ancor di più del bel gioco? "Sicuramente sì, ma vale lo stesso per le prossime partite. Domani conta solo il risultato, il gioco è in secondo piano. L'Inter si è sempre comportata bene dal punto di vista offensivo, anche se possiamo concretizzare di più. Alla squadra, però, voglio far capire l'importanza dei gol subiti. Dobbiamo migliorare in questo, le vittorie passano anche da qui. L'obiettivo è subire di meno"