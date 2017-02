Pioli: "A Torino per vincere, e Icardi più forte di Higuain"

Roma, 3 feb. (askanews) - "La Juve è più forte ma noi vogliamo giocarci le nostre carte. Andremo a Torino per vincere". Allo Stadium non ci sarà un'Inter remissiva, questo è certo. Per Stefano Pioli il derby d'Italia di domenica sera a Torino arriva al momento giusto per testare il livello di crescita della sua squadra. "La sberla con la Lazio - dice - ci ha fatto capire che non possiamo perdere lucidità, le distanze sul campo se no prendiamo rischi. Ma abbiamo fatto vedere di essere vivi, abbiamo messo cuore che ci servirà anche domenica sera. I numeri dicono che loro partono forte e noi finiamo bene. L'impatto sulla partita dovrà essere quello giusto". "La partita vale tre punti, come sempre, ma il risultato potrebbe pesare di più". La Juventus segna tantissimo a inizio match, "noi altrettanto alla fine". Pioli non firma per un pareggio, "andremo a Torino per vincere" e mette in archivio il successo dell'andata a San Siro con l'Inter allenata da De Boer: "Ogni gara è diversa, ma in quella gara l'Inter ha giocato al meglio". "Questa è la mia grande occasione". Pioli non ha mai battuto la Juve ma "perché non ho mai allenato l'Inter" e sulla sfida Higuain-Icardi non ha dubbi: "Icardi è più forte".