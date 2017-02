Pioli: "A Bologna tre punti per la Champions"

Roma, 17 feb. (askanews) - Riparte la caccia alla Champions League per l'Inter di Stefano Pioli. Dopo il match contro l'Empoli i nerazzurri saranno di scena al Dall'Ara di Bologna. Per Pioli nessun rischio di sottovalutare gli emiliani. "Sarà un match difficile - dice - Il Bologna ha raccolto molto in casa. Sappiamo che dovremo dare il massimo per vincere e giocare una grande gara. Ogni stop potrebbe essere un problema in chiave Champions. Noi, però, non vogliamo mollare ma continuare così". Si pensa al Bologna ma la prossima settimana arriverà la Roma di Spalletti. "Non credo che sia la gara decisiva. Tutte le partite sono importanti. Quanto a noi dobbiamo ancora crescere mantenendo la stessa voglia di far bene". Preoccupano, semmai, i tanti diffidati: "Non sono preoccupato per i diffidati, ma solo per il Bologna". Per Pioli anche un amarcord: "Conservo bellissimi ricordi, ma domenica saremo avversari". Su Banega aggiunge: "Si è allenato con la squadra, se anche lo farà domani sarà disponibile per giocare. È più portato a giocare nella metà campo avversaria che nella nostra. È abile a mandare in gol i compagni, farsi trovare smarcato. La difesa a tre? Stiamo trovando una buona solidità così, ma anche a quattro". Ogni settimana vengono appese una serie di frasi nello spogliatoio per motivare il gruppo. Questa volta? "Abbiamo appeso le dichiarazioni dei miei giocatori dopo la partita con l'Empoli. Quali? Vi mando la foto"