Pioli: "2017 anno dell'Inter, il mercato ci aiuterà"

Roma, 26 dic. (askanews) - Si è chiuso con il sorriso il 2016 di Stefano Pioli, che nelle ultime quattro partite dell'anno ­ tra campionato ed Europa League ­ ha ottenuto quattro vittorie, registrando un solo gol al passivo. Il tecnico nerazzurro ha raccontato le sensazioni di questi primi due mesi sulla panchina interista in una intervista rilasciata ai microfoni di Inter Channel: "Quando subentri a stagione in corso, la calma non può esserci, perché vuol dire che i risultati non stanno arrivando ed è normale dover accelerare i propri interventi, perché c'è bisogno di cose concrete ed efficaci. È quello che stiamo cercando di fare. Ero a New York quando è arrivata la chiamata del club, la notizia è stata fantastica. Ci sono situazioni nella vita che capitano al momento giusto e questa credo sia arrivata nel periodo ideale per il mio percorso professionale. Quando gli viene chiesto se il 2017 potrà essere l'anno dell'Inter, il tecnico emiliano risponde senza esitazioni: "Non ci sono dubbi, la squadra ha ampi margini di miglioramento e il mercato di gennaio ci può aiutare a sistemare alcune situazioni. Lavorando duramente tutti i giorni, come stiamo facendo, con grande attenzione, professionalità e cura dei particolari possiamo dimostrare di essere una squadra competitiva. Le vittorie portano autostima e fiducia, ci aspetta un mese di gennaio importante".

Per chiudere, un messaggio ai tifosi: "Auguro loro il meglio per il 2017, con la speranza di vivere un anno pieno di serenità e successi".