Pescara, solidarietà Lega calcio per incendio auto Sebastiani

Roma, 7 feb. (askanews) - La Lega Serie A ha espresso in un comunicato "la massima vicinanza e solidarietà al Presidente del Pescara Daniele Sebastiani per l'inqualificabile atto di vandalismo che ha subito questa notte, augurandosi che i responsabili siano al più presto individuati". "Non si possono in alcun modo tollerare tali violenze e atti intimidatori, tantomeno nei confronti di un Presidente che ha sempre gestito il suo club di calcio con immensa passione e grandi sforzi. La Lega Serie A, ribadendo la propria solidarietà a tutto il club del Pescara, auspica di non dover più sottolineare e condannare episodi simili che rovinano l'immagine del nostro sport", termina il comunicato.