Roma, 21 gen. (askanews) - Domani il Pescara ospita allo stadio Adriatico il Sassuolo ma, in conferenza stampa, il tecnico degli abbruzzesi Massimo Oddo parla di ciò che sta accadendo in queste ore in Abruzzo e dei soccorsi portati dopo la valanga abbattutasi sull'albergo Rigopiano di Farindola. Per l'allenatore del Pescara sarebbe stato il caso di non giocare: "Ovvio che siamo rimasti molto colpiti da quello che sta accadendo. Che ci siano sopravvissuti è una cosa bella e anche noi circa due mesi fa siamo stati lì per fare una seduta atletica. Siamo vicini a tutte le famiglie. Non so se ha senso domani giocare, ma ci sono tanti eventi negativi e, purtroppo, non si può fermare tutto" conclude Oddo.