Perin: "Non vedo l'ora di ricominciare con la fisioterapia"

Roma, 11 gen. (askanews) - Mattia Perin scalpita. Dopo l'infortunio di domenica scorsa contro la Roma il portiere del Genoa è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi a un'operazione chirurgica di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Non vedo l'ora di operarmi per iniziare a fare la fisioterapia" ha detto il portiere arrivando in clinica". Tanti gli attestati di stima che ha ricevuto: "Mi hanno fatto molto piacere, ringrazio tutti". Per Perin si tratta del terzo grave infortunio. Lo scorso anno si ruppe il crociato del ginocchio destro. Nel 2015 ebbe un grande problema alla spalla.