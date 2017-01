Perin: "Alla fine di questo percorso sarò una persona diversa"

Roma, 11 gen. (askanews) - Mattia Perin è tornato a parlare dopo l'operazione a Villa Stuart dal professor Mariani per ricostruire il legamento crociato anteriore sinistro rotto durante la gara contro la Roma. Il portiere del Genoa sui social ha pubblicato una frase di Paulo Coelho: "A volte il guerriero della luce ha l'impressione di vivere due vite nello stesso tempo. 'C'è un ponte che collega quello che faccio con ciò che mi piacerebbe fare', pensa. A poco a poco, i suoi sogni cominciano a impadronirsi della vita di tutti i giorni, finché egli avverte di essere pronto per ciò che ha sempre desiderato. Allora basta un pizzico di audacia, e le due vite si trasformano in una. Il guerriero ci crede. E poichè crede nei miracoli, i miracoli iniziano ad accadere". Poi Perin aggiunge: "Io ci credo. Senza bisogno di miracoli, quelli li lascio a chi ne ha veramente bisogno. Io ripartirò da questo letto, dalla fisioterapia, dalla voglia di non mollare mai e di continuare a sorridere, dal desiderio di ritornare. Non come prima. Alla fine di questo percorso sarò una persona diversa, sicuramente nuova, migliore, spero". "Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto, chiamato o anche solo dedicato un pensiero - ha concluso -. Vi abbraccio tutti. E vi aspetto, di nuovo in campo".