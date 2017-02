Per Napoli, Roma e Juve comincia un tour de force

Roma, 13 feb. (askanews) - Campionato, coppe europee, Tim Cup. Per Napoli, Roma e Juventus (in ordine di apparizione) comincia un vero e proprio tour de force da far tremare le ''gambe''. Tre, quattro settimane - a seconda della cadenza degli appuntamenti - da vivere intensamente e pericolosamente sui campi d'Europa e d'Italia.

Parte dopodomani mercoledi' il Napoli che si reca a Madrid per affrontare i campioni del Real; il 19 domenica andra' a Verona per vedersela col Chievo; il 25 sabato sara' di scena al San Paolo contro l'Atalanta; poi martedi' 28 a Torino con la Juve per la semifinale di andata di Coppa Italia; il 4 marzo sabato, Roma-Napoli di campionato; per finire in bellezza martedi 7 in casa contro il Real Madrid. Sei partite in 21 giorni.

Dal punto di vista del calendario sta ancora peggio la Roma che dovra' disputare 6 gare in soli 17 giorni. Partenza giovedi' 16 a Vilareal contro il Villareal; poi il 19 domenica Roma-Torino di campionato; giovedi' 23 il ritorno all'Olimpico con gli spagnoli; domenica 26, Inter-Roma, serie A; il primo marzo il derby di andata di Tim Cup; il 4 Roma-Napoli di campionato.

Piu' distanziati e con qualche possibilita' di rifiatare (si fa per dire) gli appuntamenti della Juventus che giochera' 7 partite in 26 giorni. Venerdi' prossimo, 17 marzo, allo stadium arriva il Palermo; mercoledi' 22 la Juve vola a Oporto, sabato 25 ancora in casa con l'Empoli; martedi' 28 Coppa Italia col Napoli; domenica 5 marzo al Friuli contro l'Udinese; venerdi' 10 a Torino col Milan per chiudere il 14 in casa col Porto.

Per Napoli e Roma sara' indispensabile gestire con il ''corpo e con la mente'' partite ravvicinate di cosi' alto livello; per la Juve magari attuare un intelligente turn over, ad esempio, nelle gare casalinghe con Palermo ed Empoli. Un augurio anche alla Fiorentina, la quarta squadra italiana impegnata in Europa. I viola dovranno affrontare il 16 in Germania ed il 23 al Franchi l'ostico ma possibile Borussia Moenchengladbach.

In campionato, tutto ''fin troppo'' regolare. Vincono le prime della classe: Juve, Roma, Napoli e Inter con identico punteggio (2-0), la Fiorentina 3-0, l'ormai ''ex sorpresa'' Atalanta per 3-1. Stasera Lazio-Milan: una delle sette sorelle restera' a secco. red