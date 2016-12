"Non vengono top giocatori e i migliori tecnici vanno via"

Roma, 30 dic. (askanews) - Il calcio italiano non ispira fiducia. E' per questo motivo che, secondo l'ex dg della Juve, Luciano Moggi, intervistato nel programma The Corner in onda lunedì 2 gennaio 2017 alle 19.15 su EuroNews, i grandi nomi del calcio oggi preferiscono altri campionati alla Serie A.

"Non solo, non vengono più i grandi campioni, ma addirittura i nostri allenatori migliori se ne vanno all'estero. [...] E dall'estero vengono soltanto i rincalzi". Una delle motivazioni va ricercata nelle condizioni del settore giovanile in Italia secondo Moggi "trascuratissimo in Italia. Anche perché stiamo a prendere giocatori soprattutto di colore, extracomunitari di seconda o terza scelta, che vengono in Italia a poco prezzo, mentre gli italiani di valore costerebbero. [...] Questo impedisce al settore giovanile di crescere".

