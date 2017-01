Per il mondiale Klitschko-Joshua 90.000 spettatori a Wembley

Roma, 27 gen. (askanews) - La capienza dello stadio di Wembley, che ospiterà il match per il titolo dei pesi massimi IBF e WBA tra l'ucraino Vladimir Klitschko e il britannico Anthony Joshua, sarà aumentata a 90.000 spettatori. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori dell'incontro in programma a Londra il 29 aprile. L'ultima autorizzazione è arrivata da Sadiq Khan, sindaco della capitale inglese che ha dato il via libera per aumentare di diecimila posti la capienza dell'impianto. L'evento, "il più grande match nella storia della boxe britannica", sarebbe il match di boxe più seguito nella storia britannica dopo Len Harvey-Jock McAvoy che raccolse 90.000 spettatori al White City Stadium di Londra.