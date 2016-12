Pavoletti al Napoli, slittano le visite mediche

Roma, 28 dic. (askanews) - Frenata per le visite mediche di Leonardo Pavoletti al Napoli. L'attaccante del Genoa, in procinto di trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri, si sarebbe dovuto presentare questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite. Per il momento, però, Pavoletti non si è ancora visto nella clinica capitolina e lo stesso dicasi per il responsabile sanitario del club, il dottor Alfonso De Nicola. Alla base del ritardo, probabilmente, alcune pratiche buricratiche legate alla cessione dei diritti di immagine del giocatore al club. Pavoletti si dovrebbe mettere a disposizione di Sarri già da venerdì.