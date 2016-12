Pallotta: "Spalletti è la persona giusta per la Roma"

Roma, 27 dic. (askanews) - Resoconto di fine anno per James Pallotta. Sul sito ufficiale della Roma, il presidente giallorosso parla della scelta di Spalletti, di Garcia, della squadra e anche di Totti. "Spalletti è la persona giusta per noi. Appena ci ho parlato a Miami ho capito che era lui la persona che stavamo cercando. Aveva già vissuto un'esperienza a Roma e fortunatamente è molto preparato dal punto di vista tattico, strategico e psicologico. Dopo la gara con la Juventus dello scorso gennaio, difficile da affrontare visto il poco tempo a disposizione, ci sono state 17 partite senza sconfitte, davvero notevole. Questo ci ha consentito di tornare in corsa". Poi parla dell'ex tecnico Garcia: "Credo che salutare Garcia fosse una decisione più semplice di quanto si possa pensare perché avevo visto in che direzione stava andando la squadra. È stata la passione, il modo in cui parlava di strategia, di tattica, e di come allenava i giocatori. Durante gli allenamenti, prima, non si parlava praticamente mai di strategia e tattica. Magari in altri paesi non è poi così importante ma in Italia sì. Avrei dovuto farlo prima". Infine parla di Totti e del suo rinnovo: "Ha dimostrato che può avere ancora un ruolo importante e quelle partite sono state fondamentali per la qualificazione in Champions. Non direi che il nuovo contratto sia stato un premio per le sue prestazioni. Lui voleva continuare a giocare e noi credevamo che potesse dare ancora il suo contributo, dopo aver parlato con lui e con il nostro staff".