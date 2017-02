Roma, 22 feb. (askanews) - "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'As Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia". Lo ha scritto su twitter il presidente della Roma, James Pallotta, in vista dell'incontro sul futuro del progetto stadio in programma venerdì.