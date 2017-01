Roma, 24 gen. (askanews) - Palermo senza pace. Dopo la sconfitta contro l'Inter Eugenio Corini si è dimesso dalla guida tecnica. Corini lascia il Palermo al penultimo posto in classifica, con 10 punti conquistati in 21 giornate (4 in 7 turni sotto la sua gestione). Corini è stato il terzo allenatore stagionale, dopo Ballardini (nelle prime due giornate che potrebbe essere richiamato da Zamparini) e De Zerbi (dalla 3ª alla 14ª).