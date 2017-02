Palermo-Crotone 1-0 nel posticipo delle ore 18

Roma, 5 feb. (askanews) - Con un gol di Nestorovski il Palermo batte il Crotone per 1-0 nel posticipo delle ore 18 della ventitreesima giornata del campionato di serie A. Il gol partita al 27': Giocata meravigliosa di Embalo che entra in area di rigore, scarta due giocatori con due finte e serve l'accorrente attaccante macedone che insacca il gol partita. Con questo successo il Palermo sale a 14 punti, otto dall'Empoli in quart'ultima posizione.