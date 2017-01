Omosessualità, Federcalcio inglese propone coming out collettivo

Roma, 9 gen. (askanews) - Greg Clarke, presidente della Federcalcio inglese, prova a rompere il muro di omertà che esiste nel mondo del calcio quando si parla di omosessualità. Il numero uno della FA promuove l'iniziativa per tutti i calciatori che desiderano rivelare il loro orientamento sessuale organizzando un collettivo coming-out all'inizio della stagione. "Io ho gettato questo messaggio, quindi se i calciatori professionisti vogliono fare il loro coming out perché non sincronizzare il tutto in questo modo, anche se ovviamente nessuno è obbligato a rivelare la propria omosessualità" dice Clarke al The Times. L'anno scorso proprio quest'ultimo, aveva 'consigliato' ai calciatori di non rivelare la loro omosessualità a causa degli insulti che potrebbero ricevere in campo e fuori, invece una dichiarazione collettiva, secondo Clarke, potrebbe ridurre le reazioni omofobiche. "La Premier League, la Lega e la FA potrebbero farlo all'inizio della stagione - continua il presidente - e ho chiesto anche alla comunità gay come poter dare il nostro sostegno a coloro che vogliono rendere pubblica la loro sessualità. Il numero uno della Federazione però ci tiene a sottolineare che l'oggetto del suo approccio è prima tutto per offrire assistenza ai giocatori che vogliono fare il loro coming-out. Justin Fashanu, morto suicida nel 1998, rimane a tutt'oggi l'unico giocatore in Inghilterra di aver rivelato la sua omosessualità nel corso della sua carriera professionale.