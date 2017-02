Olimpico, Malagò: "Sempre fatto tifo per rimozione barriere"

Roma, 1 feb. (askanews) - "Ho sempre fatto il tifo per la rimozione delle barriere allo stadio Olimpico, anche sapendo che non era nostra competenza perché noi siamo solo i proprietari dello stadio. E se si è trovata una soluzione con chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico non posso che essere felice". E' soddisfatto il presidente del Coni, Giovanni Malagò della possibile rimozione delle barriere allo stadio Olimpico di Roma. "Mi sembra che le tifoserie di Roma e Lazio hanno dimostrato maturità. Spero che tutto vada a buon fine" ha detto a margine della presentazione al Miur del nuovo liceo scientifico ad indirizzo sportivo internazionale che sorgerà ad Amatrice. Malagò, che questa sera vedrà il ministro dello sport Luca Lotti, ha parlato anche dell'eventualità di giocare in notturna i derby di Coppa Italia nel caso in cui la Roma dovesse superare il Cesena nei quarti di finale. "La Coppa Italia ha un contratto con la Rai per giocare la sera, di conseguenza quindi o c'è una deroga a quel contratto oppure bisognerà dare una autorizzazione a giocare la sera"