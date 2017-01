Roma, 19 gen. (askanews) - Giovanni Malagò non è rimasto sorpreso dalla recente intervista di Federica Pellegrini, in cui la campionessa di nuoto ha attribuito a errori di calcolo sul ciclo la sua prestazione negativa alle Olimpiadi, e quanto ha detto "le fa solo onore". Lo ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Non mi ha sorpreso perché lo sapevo, ne avevo parlato", ha svelato il capo dello sport italiano a margine della presentazione della partnership tra Toyota e Comitato Olimpico, "E' uscita poi questa intervista: come tante cose che Federica fa, magari ha sdoganato un tema o un argomento che soprattutto per le donne a livelli elevatissimi di prestazioni e di agonismo è un problema che esiste, anche se qualcuno non lo considera o lo sottovaluta".

"Ho visto anche - ha aggiunto - che ci sono state una serie di interviste di colleghe di Federica, di altri sport, anche se ci sono alcune discipline che probabilmente hanno un impatto diverso. Ma è interessante anche aver letto come si gestiscono questo tipo di problematiche. Lei ha raccontato la verità, che io già conoscevo, e questo le fa solo che onore".