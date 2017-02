Notte amara per gli azzurri, Belinelli e Gallinari ko

Roma, 1 feb. (askanews) - Notte amara per i due azzurri impegnati nel campionato Nba. Gallinari segna 17 punti ai Lakers ma non bastano e Denver è battuta. Quinta sconfitta consecutiva di Charlotte che vanno ko a Portland con un Belinelli che non incide e capace di soli sei punti. I 36 punti di un super Kawhi Leonard trascinano gli Spurs al successo sui Thunder. Westbrook chiude con 27 punti e 14 assist. 15esima vittoria consecutiva in casa per Washington. A cadere sono i New York Knicks. Beal ne segna 28. Toronto vince ai supplementari contro New Orleans con 33 di Lowry. I Rockets asfaltano i Kings sul parquet del Toyota Center con 25 punti di Anderson. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

Washington Wizards-New York Knicks 117-101 Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 108-106 Houston Rockets-Sacramento Kings 105-83 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-94 Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 115-98 L.A. Lakers-Denver Nuggets 120-116