Roma, 18 gen. (askanews) - Rissa social tra Nina Moric ed i tifosi della Juventus. "Senza Pjaca e Mandzukic la Juve sarebbe da terzo posto, mettili in campo livornese comunista!!!" ha scritto su Facebook la showgirl croata a proposito della sconfitta subita dalla Juventus a Firenze. Pioggia di critiche, polemiche sui social e poi il parziale chiarimento. "Qualcuno mi può spiegare gentilmente e senza offese come mai molti si sono sentiti offesi dalle mie parole "LIVORNESE COMUNISTA" riferito ad Allegri? Non è livornese l'allenatore della Juve ? Non è forse vero che Livorno è la città d'Italia con la più alta concentrazione di comunisti? Manco avessi scritto che Livorno puzza di pesce, o che a Pisa hanno paesaggi bellissimi e la torre che attira milioni di turisti ogni anno, mentre a Livorno l'unica cosa che viene attirata sono le sardine che seguono i pescherecci. Roba da Matti."