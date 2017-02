Nicola: "Contro la Juventus con pazienza e aggressività"

Roma, 7 feb. (askanews) - Il Crotone domani sera è chiamato ad un impresa titanica, fermare la Juventus Campione d'Italia nel recupero di campionato della 18esima giornata rinviata per permettere ai bianconeri di disputare la Supercoppa contro il Milan. Il tecnico dei calabresi Nicola è convinto di poter fare bene: "La partita con la Juventus? Per il Crotone è un bonus e come tale ce lo giocheremo" . "E' come prendere un Gratta e Vinci - ha proseguito l'allenatore del Crotone - ma in questo caso in parte puo' dipendere da come gratti con la monetina. Ci siamo preparati per affrontare questa partita con le nostre armi, con pazienza e aggressività. Se loro sono fenomeni, e lo sono, noi dovremo essere fenomeni in un altro modo. Dovremo fare poche cose, semplici, ma farle per 95 minuti, senza perderci, senza perdere la concentrazione. Contro la Juve tutte le squadre devono fare il meglio e dare il massimo, se no diventa difficile uscirne bene"