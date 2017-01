Neve e nebbia, cancellate le prove di Altenmarkt. Vonn al palo

Roma, 13 gen. (askanews) - Condizioni impossibili ad Altenmarkt-Zauchensee, dove era in programma la prova cronometrata della discesa femminile in programma per sabato 14. La prova è stata cancellata, visto che sulla località austriaca continua a nevicare abbondantemente. Nel frattempo è calata anche la nebbia che rendeva ancor più difficile far scendere le atlete in sicurezza. Tra le ipotesi, una prova domani mattina e subito dopo una discesa breve. Slitta ancora così il rientro alle competizioni della statunitense Lindsey Vonn che due mesi fa si era fratturata il braccio destro per il cui recupero - con lesioni anche ai nervi - le sta richiedendo una lunga riabilitazione.