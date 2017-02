Nel Mondiale a 48 l'Uefa chiede sedici posti

Roma, 9 feb. (askanews) - L'Uefa chiederà di passare dalle attuali tredici squadre a sedici con il Mondiale a 48 squadre. Lo ha detto il presidente della federcalcio europea Aleksander Ceferin, nel corso dell'esecutivo in corso a Nyon. Con sedici squadre sarebbe garantita la presenza di una squadra europea per girone nella prima fase del mondiale a 48 come voluto da Infantino visto che sono previsti sedici gironi da tre squadre. "Penso che sia realistico chiedere almeno 16 posti più la condizione che ogni nazionale europea venga inserita in un girone diverso - ha detto Ceferin - Se poi è vero che le nostre squadre hanno maggiore qualità, allora tutte e 16 potrebbero passare il turno". Secondo la nuova formula ogni girone qualificherà due nazionali al tabellone a eliminazione diretta. L'Esecutivo ha anche dato il via libera all'introduzione di un limite di tre mandati (da quattro anni ciascuno) per i presidenti e i membri dello stesso che comprenderà anche due posti per l'Associazione europea dei club.