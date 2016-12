Roma, 28 dic. (askanews) - Visite mediche concluse a Villa Stuart a Roma per Leonardo Pavoletti. Il neo-attaccante del Napoli ha lasciato la clinica romana senza rilasciare dichiarazioni con un volto sorridente e pollice verso l'alto, segno dell'esito positivo dei test effettuati. Sembra tutto risolto quindi dopo lo slittamento delle visite mediche che inizialmente erano previste per le 11 di stamattina poi posticipate per alcuni problemi burocratici.