Napoli, tutto fatto per il passaggio di Gabbiadini al Southampton

L'attaccante in Inghilterra per 17 milioni più 3 di bonus

Roma, 30 gen. (askanews) - Fumata bianca per il passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ormai ex Napoli dovrebbe trasferirsi in Inghilterra per una cifra vicina ai 17 milioni più 3 di bonus, due dei quali facilmente raggiungibili. L'entourage di Gabbiadini, Aurelio De Laurentiis ed Andrea Chiavelli hanno raggiunto l'accordo dopo più di 5 ore di meeting dove si è deciso il futuro dell'attaccante.