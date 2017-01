Napoli-Samp 2-1, Furia Ferrero: "Partita decisa dall'arbitro"

Roma, 8 gen. (askanews) - Tonelli fa felice il Napoli. All'esordio in maglia azzurra segna al 95' il gol che vale la vittoria contro la Sampdoria al San Paolo ed i mokmentaneo aggancio alla Roma al secondo posto. Blucerchiati in vantaggio al 30' del primo tempo grazie ad un'autorete di Hysaj, pareggio del Napoli al 32' della ripresa con Gabbiadini e gol vittoria al 50' di Tonelli. Napoli in superiorità numerica per gran parte del secondo tempo a causa dell'espulsione di Silvestre (doppio giallo). Alla fine della partita il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è una furia: "Questa partita l'ha decisa l'arbitro - attacca - Silvestre non tocca Reina, l'arbitro puo' avere una svista ma il quarto uomo cosa ci sta a fare? Non possono espellere un difensore centrale e rovinare la partita. Devono smetterla, il sistema deve cambiare". "Ringrazio l'arbitro Di Bello - ha continuato in tono polemico su Premium Sport - Ha dato cinque minuti di recupero e alla fine abbiamo preso gol: potevano dircelo prima che stavamo a casa. Abbiamo fatto una grande partita, sono molto incazzato. Se l'arbitro espelle un giocatore e mi falsa tutta la gara ho gia' perso: Silvestre non tocca il portiere, Di Bello facesse mea culpa. Basta, mettiamo la moviola in campo e mandiamo a casa questi arbitri. L'errore umano ci sta ma sempre contro di noi?" Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri replica: "Nemmeno noi siamo contenti di come il direttore ha gestito la gara: c'era una situazione in area su Callejon dubbia, un fallo forse da rosso al limite dell'area su Mertens, e per quanto riguarda i 5 minuti di recupero direi che fossero il minimo...".