Roma, 29 dic. (askanews) - Sono andati esauriti in poco più di venti minuti i biglietti in vendita da oggi per Napoli-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 7 marzo. Secondo il calendario previsto dal Napoli, oggi era prevista la vendita libera di 2300 tagliandi per i settori Tribuna Posillipo (190 euro) e Tribuna Nisida (150) esauriti poco dopo le ore 10 con molte persone deluse nonostante la lunga fila affrontata per acquistare il prezioso tagliando. I biglietti disponibili di questi settori erano comunque pochi visto che una larga parte è riservata agli abbonati degli stessi settori (che hanno diritto di prelazione fino al 15 gennaio) e c'è anche una quota rilevante di biglietti riservati agli Sponsor che ne hanno il diritto (Uefa e partner istituzionali). La situazione dovrebbe migliorare, invece, dal 9 gennaio in poi quando verranno messi in vendita i distinti dove ci sarà maggiore disponibilità di scorta. Dal 15 gennaio, invece, vendibili le Curve.