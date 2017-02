Napoli, Milik torna tra i convocati dopo quattro mesi

Roma, 3 feb. (askanews) - Arkadiusz Milik torna nella lista dei convocati del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al ginocchio. L'attaccante polacco infortunatosi in Nazionale è abile e arrulato in vista della trasferta del Dall'Ara contro il Bologna in programma domani, anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Torna a disposizione anche il difensore senegalese Kalidou Koulibaly di ritorno dopo la Coppa d'Africa con la sua nazionale. La lista dei convocati: Reina, Rafel, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccheirni, Callejon, Pavoletti, Insigne, Mertens, Milik.