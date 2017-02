Napoli dilagante a Bologna, Hamsik: "Possiamo battere tutti"

Roma, 5 feb. (askanews) - Napoli dilagante a Bologna nell'anticipo della 23esima giornata del campionato di serie A. Al Dall'Ara finisce 7-1 per i partenopei. Di Hamsik (tripletta), Insigne e di Mertens (anche lui tre gol a segno) le reti messe a segno dalla squadra di Sarri. A nulla vale la rete del bolognese Torosidis sul momentaneo 3-1. Destro ha sbagliato un rigore sul 2-0. Entrambe le squadre hanno chiuso la partita in dieci per le espulsioni di Callejon e Masina. "Sono troppo contento per la mia tripletta - il commento di Hamsik a fine gara - Questo e' un grande trofeo personale per me. Grande prestazione e grande risultato su di un campo difficile. Stiamo crescendo, peccato per la partita contro il Palermo, ma ci siamo ripresi subito. Adesso pensiamo a Genoa". Un occhio anche al prossimo incontro di Champions League contro il Ral Madrid... "Siamo una squadra forte che pero' non deve mollare mai. Se giochiamo cosi' possiamo vincere contro tutti".