Roma, 24 feb. (askanews) - La questione stadio è ormai al centro di un dibattito politico e non solo. Stavolta a schierarsi a favore della realizzazione della nuova struttura è Radja Nainggolan, che ai microfoni di Sky Sport mostra le idee chiare: "Avere lo stadio di proprietà, ma non solo per la Roma, ma in generale rappresenta il nuovo ciclo del calcio. In Italia ci sono troppi stadi vecchi, da cambiare. Una squadra come la Roma deve avere il suo stadio. Una nuova casa per avere risultati ancora migliori". Poi il centrocampista giallorosso parla del suo buon momento di forna: "Io vivo un buon momento e anche la squadra sta bene. Anche se in qualche occasione potevamo fare meglio ma adesso guardarci alle spalle è inutile. Ora concentrazione sulle prossime sfide cercando di ottenere il massimo". Domenica sera la Roma giocherà a San Siro contro l'Inter per una sfida che vale la Champions e dove sulla panchina nerazzurra ritroverà quel Stefano Pioli che lo ha allenato nel 2008-2009 ai tempi del Piacenza in Serie B: "Lo conosco bene perché è stato un mio allenatore e lo ringrazio per la crescita che ho avuto. Per me è un grande allenatore, lavora bene e si vede anche all'Inter. Con loro sarà gara difficile. Entrambe le nostre squadre hanno tanti giocatori forti e di qualità, speriamo di vincere questa partita". Infine, parla del suo attuale allenatore, Luciano Spalletti: "Se guardiamo i risultati, si vede che è un grande allenatore. E' uno che chiede molta disciplina per seguire il suo gioco, e noi stiamo dando il massimo per farlo, anche se non è sempre facile. Ma i risultati, da quando è arrivato sono buoni e per me sono ancora meglio, spero si continui così".