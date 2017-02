Nainggolan: "Con il nostro calcio possiamo battere chiunque"

Roma, 27 feb. (askanews) - Il giorno dopo la doppietta con cui ha contribuito a battere l'Inter a San Siro, parla Radja Nainggolan. In un'intervista al sito "Uefa.com" il centrocampista della Roma però non ammette distrazioni visto che mercoledì c'è il derby con la Lazio in Coppa Italia e sabato il Napoli in campionato: "Siamo in corsa su tre fronti e se facciamo il nostro calcio possiamo battere chiunque". "Siamo tutti in un ottimo momento e dobbiamo continuare così - continua Nainggolan - sono felice di come sto giocando io e di come sta giocando la squadra, ringrazio sempre i miei compagni". Il definitivo salto di qualità probabilmente Nainggolan lo ha avuto grazie a Spalletti: "Abbiamo un grande allenatore, sa esattamente cosa vuole dai giocatori. Dice sempre quello che gli passa in mente e credo che la squadra stia facendo un grande lavoro seguendolo in tutto quello che ci dice".

Per il centrocampista belga l'essere favoriti per la vittoria dell'Europa League non deve essere un peso: "Favoriti? Onestamente essere favoriti è sempre difficile, c'è maggiore pressione. Però siamo un'ottima squadra e dobbiamo avere certezze sulla nostra qualità. Se giochiamo il nostro calcio credo che possiamo battere chiunque. Il sorteggio per gli ottavi non è stato fortunato, perché potevamo affrontare squadre meno forti del Lione. Ma alla fine, se non incontri una squadra forte in questo turno, poi ti tocca in quello successivo, quindi non cambia molto. Devi battere tutte per sollevare il trofeo ed è quello che cercheremo di fare".