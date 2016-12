Roma, 30 dic. (askanews) - Non il miglior esordio stagionale possibile per Andy Murray al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione, che ha aperto di fatto il 2017. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti in semifinale lo scozzese, numero uno del mondo, ha ceduto per 7-6(4) 6-4 al belga David Goffin (n. 11 Atp).