Motogp, presentata la Suzuki, Iannone: "Qui per vincere"

Roma, 29 gen. (askanews) - "Obiettivi? Vincere dei GP, sono qui per questo". Poche parola ma d'effetto per Andrea Iannone che sarà al volante della Suzuki per la prossima stagione di MotoGp in comoagnia dello spagnolo Alex Rins. "Mi sono rilassato ma anche allenato - ha proseguito il pilota italiano - l'atmosfera è positiva ed i agazzi sono simpatici ed accoglienti. La moto mi ha fatto subito un'ottima impressione, ai test di Valencia, per la qualità del telaio, molto adatto al mio stile". "Quello che abbiamo fatto nel 2016 è stato una bella sorpresa - ha detto Davide Brivio, team manager della scuderia - E' stato un bell'anno ma lo vedo come un punto di partenza"