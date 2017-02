Motogp, Marquez: "Rossi o Vignales? Vedo Maverick più veloce"

Roma, 2 feb. (askanews) - Dopo i tre giorni di test doveè stato impegnato a sviluppare la sua Honda per la prossima stagione, Marc Marquez traccia un bilancio. Il pilota spganolo, è soddisfatto del suo secondo posto alle spalle di Maverick Vignales che da quest'anno è compagno di squadra di Rossi alla Yamaha: "Non è come un anno fa - dice Marquez in un'intervista alla Gazzetta - quando qui eravamo molto lontani dai primi e non capivo nulla di quel che succedeva. Ora conosciamo i problemi, però in Giappone in queste settimane dovranno lavorare tanto per risolverli". Sui rivali per il titolo dice: "Io penso che lui sia a posto per lottare per il campionato. E per vincerlo. Assieme a Valentino. O Pedrosa. Lorenzo fatica, ma sono i primi giorni. Però credo che le due Yamaha saranno le più toste per il campionato". Poi però punge il 'Dottore: "Maverick sta girando forte, si trova bene con la Yamaha e fa questi proclami. Però quando iniziano le gare è tutto diverso. Non so chi sarà più pericoloso, Valentino ha più esperienza, ha voglia, ogni domenica te lo ritrovi lì, anche se come velocità pura, sul giro, vedo Maverick più forte".