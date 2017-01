MotoGp, Iannone il più veloce nei test di Sepang, Rossi quarto

Roma, 31 gen. (askanews) - Si chiude nel segno di Andrea Iannone la seconda giornata di test dui MotoGp a Sepang, in Malesia. L'abruzzese della Suzuki strappa il primato della combinata a Casey Stoner, fulmine del lunedì su Desmosedici GP17. Il collaudatore Ducati oggi non è sceso in pista lasciando il posto a Michele Pirro. Il più veloce della combinata si conferma quindi il neo arrivato nel box di Hamamatsu che a meno un' ora e 45 minuti dalla bandiera a scacchi segna già il miglior tempo della giornata poi abbassato nelle battute finali con un giro perfetto chiuso in 1'59"452. Secondo tempo per Maverick Viñales in scia del numero 29 Suzuki (1'59"858), quarto per Valentino Rossi a otto decimi da Iannone. Alvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), già ieri nelle posizioni di vertice, anche nel martedì malese firma il terzo tempo a 766 millesimi dal primo; Al settimo posto Andrea Dovizioso termina il secondo giorno di test a 989 millesimi dal suo ex compagno di scuderia. Alla ricerca del passo migliore con la nuova moto Jorge Lorenzo, il numero 99 oggi entra nella top ten con l'ottavo tempo lavorando anche a fondo sulla GP17 e ricucendo in parte la distanza dai piloti di testa sofferta nel primo giorno. Decimo Marc Marquez a 1"079 dal leader di giornata. Domani, mercoledì 1 febbraio, l'ultimo giornata di test. L'azione in pista inizierà alle 10 ora locale, in Italia saranno le 3 di notte. I tempi del secondo giorno di prove e la classifica sono cosnultabili qui.