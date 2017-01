MotoGp: Capirossi nuovo rappresentante Dorna in direzione gara

Roma, 10 gen. (askanews) - Loris Capirossi entra a far parte della Direzione Gara del Motomondiale di velocità. Lo ha deciso l'Ufficio permanente del Campionato del Mondo FIM MotoGP, composto da Vito Ippolito, Presidente della FIM, e Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, riunito il 9 gennaio. Nell'occasione, infatti, è stato annunciato che Dorna ha designato Loris Capirossi come suo rappresentante in Direzione Gara. Questa quindi la composizione della Direzione di Gara: Mike Webb, Direttore di Gara (rappresentante IRTA); Franco Uncini, Responsabile della sicurezza dei Gran Premi (Rappresentante FIM); Loris Capirossi (rappresentante Dorna).