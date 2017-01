Roma, 19 gen. (askanews) - "Di Messi non ho mai sentito parlare, può darsi che si stia organizzando un grande colpo per il futuro, ma dell'argentino non si è mai parlato". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti parla del mercato nerazzurro escludendo l'arrivo del capitano del Barcellona ma non un grande colpo. Ieri, l'ex patron ha pranzato con Steven Zhang, figlio del numero uno di Suning, e con il presidente nerazzurro Erick Thohir: "Mi hanno gentilmente invitato. Suning sta facendo molto bene. C'è un clima sereno in società che si riflette anche sulla squadra". Infine Moratti, si complimenta con Stefano Pioli: "E' un ottimo allenatore e i risultati lo dimostrano. L'Inter sta attraversando un momento positivo che fa ben sperare. Champions? Dobbiamo pensare partita per partita. Poi vedremo dove si arriverà. Sembra antipatico continuare a dirlo ma è la cosa giusta da fare".