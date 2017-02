Montella: "Lotteremo fino alla fine per l'Europa"

Roma, 18 feb. (askanews) - "Soltanto con il cuore si possono fare queste rimonte e abbiamo dimostrao di avere un'anima". Parola di Vincenzo Montella alla vigilia del match con la Fiorentina, posticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie A. "Abbiamo la possibilità ed il dovere di entrare in Europa - continua - Si può raggiungere anche all'ultima giornata, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Lotteremo fino alla fine". La Fiorentina "è una squadra equilibrata e ha una grande conoscenza tattica. Hanno giocatori di grande talento come Chiesa. Noi dobbiamo fare una partita aggressiva. L'assenza di Bernardeschi? Hanno giocatori per sostituirlo come Ilicic". Per Montella comunque non sarà una gara decisiva: "Non lo sarà, non tutte correranno così tanto. Il campionato dimostra che ci possono essere tanti ribaltoni. Veniamo da due trasferte dove abbiamo ottenuto 4 punti ma sembra che siamo in crisi di risultati. Basta poco per rovesciare tutto". Poi racconta un aneddoto: "Bacca ha mantenuto la promessa della cena, mi ha fatto molto piacere. La squadra è molto unita. E' un grande gruppo e c'è tanto feeling". Argomento del giorno anche il rapporto dei tecnici con i loro presidenti alla luce della querelle De Laurentiis-Sarri: "Un allenatore deve sapere accettare tutto e filtrare le parole, non deve farsi condizionare, ma Sarri lo sa meglio di me che ci può stare, fa parte del nostro mestiere. Il mio rapporto con Berlusconi? E' normale che ci siano dei confronti ma lui è un grande conoscitore di calcio, da parte mia c'è sempre grande rispetto". Sarà l'ultima a San Siro di Berlusconi: "Non mi sano mai calato totalmente nella situazione - conclude - non lo so come andrà a finire. E' il presidente più titolato e vincente in Italia, vediamo come andrà a finire".