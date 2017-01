Montella: "La nostra stagione inizia domani, è nuova fase"

Roma, 28 gen. (askanews) - "La nostra stagione inizia domani perché veniamo da qualche risultato non tanto facile, però la squadra è cresciuta. Noi dobbiamo giocare sempre per il risultato ma la gara è pericolosa, dobbiamo essere perfetti pur non essendo spettacolari, dobbiamo essere maturi". Parla così nella conferenza stampa della vigilia del match di campionato tra Udinese e Milan, Vincenzo Montella. Il tecnico campano non si fida dell'Udinese: "L'Udinese non ti lascia giocare, è brava nelle ripartenze, arriva da qualche risultato negativo immeritato e quindi giocheranno per ottenere un risultato positivo. Ci vuole una grande prestazione per vincere". Poi Montella analizza il calo dei risultati nelle ultime 5 partite dove i rossoneri hanno raccolot solo 4 punti: "I risultati sono figli di aspetti diversi. A Roma ad esempio poteva anche uscire un risultato diverso perché abbiamo giocato alla pari. L'Atalanta sta facendo molto bene, a Torino abbiamo pareggiato su un campo dove non so quanto squadre abbiano vinto. I numeri dicono molto, ma bisogna tenere conto anche altri aspetti". "Se vogliamo arrivare in Europa dobbiamo fare il nostro percorso senza fare la corsa sugli avversari. Non dobbiamo lavorare solo sui difetti e dimenticarci i pregi. Ci vuole tempo, la prima fase è andata bene, ora andiamo alla fase 2". Infine parla del nuovo acquisto Deulofeu: "Fisicamente sta molto bene e ha grande voglia. Lo sto valutando, ha possibilità di poter giocare anche dall'inizio. Siamo soddisfatti. E' sempre stato visto come un predestinato. Bisogna capire perchè non è ancora esploso nonostante sia un giocatore importante. Il mio lavoro sarà quello di farlo rendere al massimo".