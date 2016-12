Roma, 30 dic. (askanews) - "E' il Natale più bello della mia vita". Parola dell'allenatore del Milan Vincenzo Montella, "milanista per colpa di mio fratello", e fresco reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus. "Quando si gioca una partita prima delle feste e torni a casa con un trofeo è una sensazione bellissima - dice ai microfoni di Sky - In questi giorni ho trascorso molto tempo con mio padre, i miei fratelli e i miei nipoti che non riesco a vedere spesso". Montella non ha dubbi: "E' il momento più bello da allenatore. Quando si vince una Coppa è comunque un momento memorabile. Ci sono allenatori, anche più bravi di me, che in carriera non sono riusciti a conquistare nessun titolo". Da Doha si porta tre flash: "Sicuramente il rigore calciato da Pasalic. La palla sembrava non volesse arrivare mai in porta. Il secondo che mi viene in mente è la foto insieme a mio fratello e a Nicola Caccia. Il terzo invece è la foto scattata insieme a tutta la squadra e ad Adriano Galliani. Aggiungo un quarto ricordo: quando sono sceso, insieme a Galliani, con la Coppa. Fin da bambino ho sempre sognato questi momenti (nel mio sogno tenevo in mano un altro tipo di Coppa). Ora mi accontento di quello che ho vinto. Berlusconi era strafelice, l'ho sentito per Natale, i suoi complimenti mi hanno fatto molto piacere". Obiettivi: "non bisogna porsene. Bisogna avere ambizioni alte e profilo basso. La vittoria di Doha è un punto di partenza. Vogliamo l'Europa".