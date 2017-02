Montella fiducioso: "I dati dicono che stiamo meglio di prima"

Roma, 4 feb. (askanews) - Sabato di vigilia in casa rossonera. Un tuffo nel passato per Montella la gara contro la Sampdoria. Una partita che deve riscattare un periodo tutt'altro che felice. "A volte - dice - il calcio è illogico, non credo alla fortuna o nella sfortuna. In momenti come questi è importante non perdere la via su cui stiamo lavorando da luglio. Non possiamo essere amareggiati per il periodo che stiamo passando anzi, dobbiamo cercare di tornare a fare le cose straordinarie che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Io sono ottimista perché i dati oggettivi in nostro possesso dicono che stiamo molto meglio rispetto a prima". Per Montella questo "non è il mio periodo più delicato da quando alleno qui. Lo era forse all'andata, perché non avevo le certezze che ho ora. Il Milan è nato per vincere, lo so bene. Quindi è anche giusto che ci sia maggior pressione". Rispetto per la Samp, "squadra organizzata che non specula sul risultato". Un saluto a Jack Bonaventura il cui infortuno ha chiuso anzitempo la stagione: "Mi spiace enormemente aver perso Jack, sia a livello umano che professionale. È un giocatore che si stava completando e stava crescendo in modo esponenziale. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo". Bacca "è uno dei calciatori più importanti che abbiamo in rosa. A 30 anni è difficile cambiare un giocatore, quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le sue caratteristiche". Di Caceres sa poco, ma "può essere un valore aggiunto". Ultima considerazione sugli arbitri: "Non mi piace parlare degli arbitri. Credo però sia ingiusto per una squadra che subisce un fallo grave giocare in inferiorità numerica. Penso si debba migliorare in questa cosa, quindi fino a quando non rientra il giocatore o non ne subentra un altro il gioco dovrebbe rimanere fermo".